Совместно с украинским лидером почетное признание получил и главнокомандующий ВСУ Залужный

Украинский президент Владимир Зеленский вошел в сотню самых влиятельных людей по рейтингу издания Time. Статью о лидере Украины лично написал его коллега — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

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Об этом в понедельник, 23 мая, сообщило издание Time.

Как отмечается, кроме президента Зеленского в топ-100 Time по категории "лидеры" вошли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также главный редактор медиа-портала "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

Также в популярный рейтинг включили американского президента Джо Байдена, главу Китая Си Цзиньпиня, президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, канцлера Германии Олафа Шольца, а также кровавого лидера российской федерации владимира путина.

Следует отметить, что статья о главе украинского государства Владимире Зеленском была написана лично гарантом США Джо Байденом. По его словам, когда путин полномасштабно ворвался в Украину, ей нужен был сильный лидер.

"У народа Украины лидер, достойный их храбрости и стойкости, поскольку граждане — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу", — отметил Байден.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как один из самых влиятельных людей в Европе.