Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
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Один из читателей американского издания назвал украинского президента "лучом надежды".
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг POLITICO 28 как самый влиятельный человек в Европе.
Как пишет американское издание, столь высокое звание украинскому президенту присудили читатели.
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Американское издание, специализирующееся на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей Европы – Politico 28 ежегодно в декабре. В последний раз рейтинг возглавил итальянский премьер-министр Марио Драги.
Однако на фоне российского вторжения в Украину и последовавших за этим глубоких изменений читателям предложили проголосовать за изменения.
В последнем онлайн-опросе "Выбор аудитории" победил именно Владимир Зеленский. При этом один из участников опроса назвал Зеленского "лучом надежды".
"Важно, что его сообщения (регулярные видеообновления в соцсетях и видеообращения в парламенты многих стран — ред.) помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, повлекши такие изменения в правительственной политике, которые были немыслимы лишь несколько месяцев назад", — говорится в сообщении POLITICO.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана (США) и Орден Белого Льва (Чехия).
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