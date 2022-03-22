Укр

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Владимир Зеленский Новость обновлена 22 марта 2022, 22:09
Владимир Зеленский

Один из читателей американского издания назвал украинского президента "лучом надежды".

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг POLITICO 28 как самый влиятельный человек в Европе.

Как пишет американское издание, столь высокое звание украинскому президенту присудили читатели.

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Американское издание, специализирующееся на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей Европы – Politico 28 ежегодно в декабре. В последний раз рейтинг возглавил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Однако на фоне российского вторжения в Украину и последовавших за этим глубоких изменений читателям предложили проголосовать за изменения.

В последнем онлайн-опросе "Выбор аудитории" победил именно Владимир Зеленский. При этом один из участников опроса назвал Зеленского "лучом надежды".

"Важно, что его сообщения (регулярные видеообновления в соцсетях и видеообращения в парламенты многих стран — ред.) помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, повлекши такие изменения в правительственной политике, которые были немыслимы лишь несколько месяцев назад", — говорится в сообщении POLITICO.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана (США) и Орден Белого Льва (Чехия).

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#Украина #Рейтинг #Владимир Зеленский
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