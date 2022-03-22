Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Один из читателей американского издания назвал украинского президента "лучом надежды".

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг POLITICO 28 как самый влиятельный человек в Европе.

Как пишет американское издание, столь высокое звание украинскому президенту присудили читатели.

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Американское издание, специализирующееся на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей Европы – Politico 28 ежегодно в декабре. В последний раз рейтинг возглавил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Однако на фоне российского вторжения в Украину и последовавших за этим глубоких изменений читателям предложили проголосовать за изменения.

В последнем онлайн-опросе "Выбор аудитории" победил именно Владимир Зеленский. При этом один из участников опроса назвал Зеленского "лучом надежды".

"Важно, что его сообщения (регулярные видеообновления в соцсетях и видеообращения в парламенты многих стран — ред.) помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, повлекши такие изменения в правительственной политике, которые были немыслимы лишь несколько месяцев назад", — говорится в сообщении POLITICO.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана (США) и Орден Белого Льва (Чехия).