Зеленский уже получил две медали: детали

Речь о медали Свободы Рональда Рейгана (США) и Ордене Белого Льва (Чехия).

Президент Украины Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана, которой отметили его лидерство и непреклонность духа миллионов украинцев. Награду передали Зеленскому на 12-й день после вторжения российских оккупантов в Украину.

Как отмечается на сайте Офиса президента, медаль для Зеленского в понедельник, 7 марта, передал руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Эта высокая награда отмечает лидерство Главы Украинского государства и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь. Именно Президент Рейган дал решительный дал решительный толчок к разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР", — подчеркнул во время передачи награды Зеленскому Фредерик Райан.

Райан добавил, что "империя зла", то есть кремлевский режим с его намерениями восстановить СССР, не имеет шансов на существование. А украинский народ мужественно этому противостоит, кровью и отчаянной борьбой дает яростный отпор агрессору.

"Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют", — вспомнил Райан слова Рональда Рейгана.

Оксана Маркарова получила в США награду для Владимира Зеленского

Кроме того, Владимиру Зеленскогу присудили в понедельник, 7 февраля, высшую награду Чехии — Орден Белого Льва. Соответствующее решение принял чешский президент Милош Земан. В ходе церемонии награждения Земан отметил мужество и отвагу Зеленского, передают местные СМИ.

"Один из наших депутатов предложил мне наградить президента Украины Зеленского самой высокой чешской наградой, и я решил выполнить это предложение. Это потому, что украинский президент проявил мужество и отвагу, и хотя США предложили ему эвакуацию, он остался в столице своей страны, откуда руководит ее обороной", — заявил Земан.

Справка: Стоит добавить, что медаль Свободы Рональда Рейгана за всю историю существования награды получали только 10 человек — Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Павелл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский. Награду вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире".

Что касается чешского Ордена Белого Льва, то эту награду в Чехии ввели в 1922 году для награждения иностранных граждан — особенно выдающихся политических и общественных деятелей, представителей международных организаций за заслуги перед государством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский решил наградить шесть украинских городов, наиболее пострадавших от российского вторжения, званием города-героя.