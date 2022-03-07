Зеленський вже отримав дві медалі: деталі

Мова про медаль Свободи Рональда Рейгана (США) та Орден Білого Льва (Чехія).

Президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана, якою відзначили його лідерство та непохитність духу мільйонів українців. Відзнаку передали Зеленському на 12-й день після вторгнення російських окупантів в Україну.

Як зазначається на сайті Офісу президента, медаль для Зеленського у понеділок, 7 березня, передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян послу України у США Оксані Маркаровій.

"Ця висока нагорода відзначає лідерство Глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя. Саме Президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР", — наголосив під час передачі нагороди Зеленському Фредерік Раян.

Раян додав, що "імперія зла", тобто кремлівський режим з його намірами відновити СРСР, не має шансів на існування. А український народ мужньо цьому протистоїть, кров’ю та відчайдушною боротьбою дає люту відсіч агресору.

"Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають", — згадав Раян слова Рональда Рейгана.

Оксана Маркарова отримала у США нагороду для Володимира Зеленського

Крім того, Володимиру Зеленському присудили у понеділок, 7 лютого, вищу нагороду Чехії — Орден Білого Льва. Відповідне рішення ухвалив чеський президент Мілош Земан. Під час церемонії нагородження Земан відзначив мужність і відвагу Зеленського, передають місцеві ЗМІ.

"Один із наших депутатів запропонував мені нагородити президента України Зеленського найвищою чеською нагородою, і я вирішив виконати цю пропозицію. Це тому, що український президент виявив мужність та відвагу, і хоча США запропонували йому евакуацію, він залишився у столиці своєї країни, звідки керує її обороною", — заявив Земан.

Довідка: Варто додати, що медаль Свободи Рональда Рейгана за всю історію існування нагороди отримували лише 10 осіб — Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський. Нагороду вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі".

Що стосується чеського Ордену Білого Льва, то цю нагороду у Чехії започаткували у 1922 році для нагородження іноземних громадян — особливо видатних політичних та громадських діячів, представників міжнародних організацій за заслуги перед державою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський вирішив нагородити шість українських міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення, званням міста-героя.