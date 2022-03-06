В Україні з’явилися нові міста-герої: Зеленський озвучив список

Шість міст отримали звання міста-героя

Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити шість українських міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення, званням міста-героя.

Про це він заявив під час свого традиційного відеозвернення 6 березня.

"Наші міста-герої я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це було. Коли перемогли іншу навалу. Але схожу навала. Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення", — сказав він.

Так до таких тепер відноситимуться:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Нагадаємо, станом на ранок 6 березня російські окупаційні війська вже втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у Росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

Водночас окупаційні війська продовжують убивати мирних українців. Так, згідно з даними ООН з початку військового вторгнення в Україну, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

Тим часом у великих містах Росії протестуючі вийшли на вулиці із закликами зупинити війну, але їх традиційно розігнали силовики.