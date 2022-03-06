Рус

В Україні з’явилися нові міста-герої: Зеленський озвучив список

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
142
Харків після обстрілу окупантами Новина оновлена 06 березня 2022, 23:29
Харків після обстрілу окупантами

Шість міст отримали звання міста-героя

Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити шість українських міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення, званням міста-героя.

Про це він заявив під час свого традиційного відеозвернення 6 березня.

"Наші міста-герої я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це було. Коли перемогли іншу навалу. Але схожу навала. Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення", — сказав він.

Так до таких тепер відноситимуться:

  • Харків;
  • Чернігів;
  • Маріуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

Нагадаємо, станом на ранок 6 березня російські окупаційні війська вже втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у Росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

Водночас окупаційні війська продовжують убивати мирних українців. Так, згідно з даними ООН з початку військового вторгнення в Україну, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.

Тим часом у великих містах Росії протестуючі вийшли на вулиці із закликами зупинити війну, але їх традиційно розігнали силовики.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Україна
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Категорія
Автобуси для евакуації
Загибель мирних жителів в Ірпені: українці вражені історією загиблої сім’ї
Дата публікації
Категорія
Штрафи за прострочені платежі поки що не нараховуватимуть
Оплата комуналки в умовах війни: чи штрафуватимуть українців за прострочені платежі
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
НАТО, Крим та Донбас: Арахамія розповів, на що готова Україна на переговорах з рф
Дата публікації
Категорія
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою
Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста