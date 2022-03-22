Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

Один із читачів американського видання назвав українського президента "променем надії".

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг POLITICO 28 як найвпливовіша людина в Європі.

Як пише американське видання, таке високе звання українському президенту присудили читачі.

Надійне джерело новин про війну

Американське видання, яке спеціалізується на політичній журналістиці, публікує список найвпливовіших людей Європи – Politico 28 щороку, зазвичай, у грудні. Востаннє рейтинг очолив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі.

Однак на тлі російського вторгнення в Україну й глибоких зрушень, які відбулися після цього, читачам запропонували проголосувати за зміни.

В останньому онлайн-опитуванні "Вибір аудиторії" переміг саме Володимир Зеленський. При цьому, один з учасників опитування назвав Зеленського "променем надії".

"Важливо, що його повідомлення (регулярні відеооновлення в соцмережах та відеопромови до парламентів багатьох країн — ред.) допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях, спричинивши такі зміни в урядовій політиці, які були немислимі лише кілька місяців тому", — йдеться у повідомленні POLITICO.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана (США) та Орден Білого Льва (Чехія).