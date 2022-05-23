Зеленський увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей Time: у списку й інші українці

Спільно з українським лідером почесне визнання отримав і головнокомандувач ЗСУ Залужний

Український президент Володимир Зеленський увійшов до сотні найвпливовіших людей за рейтингом видання Time. Статтю про лідера України особисто написав його колега — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

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Про це у понеділок, 23 травня, повідомило видання Time.

Як зазначається, окрім президента Зеленського у топ-100 за категорією "лідери" увійшли головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, а також головний редактор медіапорталу "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

Також до популярного рейтингу включили американського президента Джо Байдена, главу Китаю Сі Цзіньпіня, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також кривавого лідера російської федерації володимира путіна.

Варто відзначити, що статтю про главу української держави Володимира Зеленського писав особисто гарант США Джо Байден. За його словами, коли путін повномасштабно вдерся в Україну, їй потрібен був сильний лідер.

"У народу України лідер, гідний їх хоробрості і стійкості, оскільки громадяни — власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок — борються за свої будинки і свою свободу", — заявив Байден.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг POLITICO як один з найвпливовіших людей в Європи.