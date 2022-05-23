россия наращивает количество своих войск в Запорожской области: подробности

Российские войска концентрируются к югу от Запорожья

Российская оккупационная армия, похоже, готовится к наступлению на юге Украины, подтверждением чего может быть осуществление перегруппировки и концентрирование дополнительных войск к югу от Запорожья.

Об этом сообщает Запорожская ОГА в возведении на вечер воскресенья, 22 мая.

Так, в Запорожском направлении фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Вместе с тем враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

"Впрочем, оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Камышеваха и Васильевка", — говорится в сводке.

Фиксируется существенное увеличение живой силы противника к югу от Запорожья.

Так, в селе Новогоровка Васильевского района жители сообщают об увеличении количества российских военных. Оккупанты засели в школе и доме культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района.

Места скопления живой силы вражеской армии

В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах, в субботу, 21 мая, провели обход, после чего ограбили дома, из которых выехали.

"В Васильевке количество военных рф уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу", — говорится в сводке.

Как сообщалось, оккупанты не только пытаются захватить юг Украины, но и наносят ракетные удары по мирным городам, в том числе и по Запорожью.