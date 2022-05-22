Дуда просит "открыть двери ЕС" перед Украиной, а Франция говорит о членстве через 20 лет

Не все страны-члены ЕС рады приветствовать Украину в составе объединения

Пока президент Польши Анджей Дуда призывает Европейский союз как можно быстрее открыть двери перед Украиной, во Франции, одной из стран-членов ЕС, заявляют, что наша страна сможет рассчитывать на это через 15-20 лет.

Так, на пресс-конференции в Киеве польский президент заявил, что для Украины имеет огромное значение принятие решения относительно кандидата на вступление в ЕС в июне этого года.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Большой призыв ко всему Европейскому Союзу, к лидерам ЕС: сегодня Украина нуждается в нашем сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ", — сказал президент Польши, отметив, что против рф нужно усиливать санкционное давление, пока страну-агрессора совсем не изолируют.

Между тем, CNN передает, что министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с заявлением, что Украина не может рассчитывать на вступление в ЕС через 6 месяцев, год или два. Таким образом, он прокомментировал альтернативное предложение Эммануэля Макрона по созданию "нового европейского политического сообщества", в которое должна войти Украина.

Читайте также: Категория Новости Европы Макрон ошеломил прогнозом о том, когда Украина может вступить в ЕС По словам президента Франции, процесс принятия Украины в ЕС может занять "несколько лет, даже десятилетий"

"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский Союз через 6 месяцев, год, два года, мы лжем. Это неправда. Это, вероятно, 15 или 20 лет. Несмотря ни на что, это очень долго... Я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам "Добро пожаловать в Европейский Союз, но вы не до конца читали договор, в выноске написано: ну это будет через 15 лет", то я думаю, что мы создаем почву для разочарования целого поколения украинцев", – заявил Бон.

Напомним, что Европейский Совет на уровне глав государств и правительств рассмотрит заявку на вступление Украины в Европейский Союз уже в июне этого года. А это значит, что в следующем месяце наша страна может получить статус страны-кандидата в ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина рассчитывает стать полноценной участницей Европейского Союза до 2024 года.