Дуда просить "відкрити двері ЄС" перед Україною, а Франція говорить про членство через 20 років

Не всі країни-члени ЄС раді вітати Україну у складі об'єднання

Поки президент Польщі Анджей Дуда закликає Європейський союз якнайшвидше відкрити двері перед Україною, у Франції — одній з країн-членів ЄС — заявляють, що наша країна зможе розраховувати на це через 15-20 років.

Так, на пресконференції у Києві польський президент заявив, що для України має величезне значення ухвалення рішення щодо кандидата на вступ до ЄС у червні цього року.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Великий заклик до всього Європейського Союзу, до лідерів ЄС: сьогодні Україна потребує нашого сигналу, відкриття європейських дверей для держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот", — сказав президент Польщі, зазначивши, що проти РФ треба посилювати санкційний тиск, поки країну-агресора зовсім не ізолюють.

Тим часом CNN передає, що міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив з заявою, що Україна не може розраховувати на вступ до ЄС через 6 місяців, рік, чи два. Таким чином він прокоментував альтернативну пропозицію Емануеля Макрона щодо створення "нової європейської політичної спільноти", у яку має увійти Україна.

Читайте також: Категорія Новини Європи Макрон приголомшив прогнозом про те, коли Україна може вступити до ЄС За словами президента Франції, процес прийняття України в ЄС може зайняти "кілька років, навіть десятиліть"

"Якщо ми говоримо, що Україна вступить до Європейського Союзу через 6 місяців, рік, два роки, ми брешемо. Це неправда. Це, ймовірно, 15 чи 20 років. Незважаючи ні на що, це дуже довго… Я не хочу, щоб ми продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям "Ласкаво просимо до Європейського Союзу, але ви не до кінця читали договір, у виносці написано: ну це буде через 15 років", то я думаю, що ми створюємо ґрунт для розчарування цілого покоління Українці", – заявив Бон.

Нагадаємо, що Європейська Рада на рівні глав держав та урядів розгляне заявку на вступ України до Європейського Союзу вже у червні цього року. А це означає, що вже наступного місяця наша країна може отримати статус країни-кандидата в ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна розраховує стати повноцінною учасницею Європейського Союзу до 2024 року.