Укр

В Украине сказали, когда собираются полноценно вступить в Евросоюз

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Место Украины — среди развивающихся стран Европы Новость обновлена 22 апреля 2022, 06:08
Место Украины — среди развивающихся стран Европы

Полноценное послевоенное восстановление страны возможно только при участии в ЕС

Украина может стать участницей Европейского Союза уже в 2024 году, получив статус кандидата летом 2022-го. По мнению первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, это должно стать одним из ключевых заданий послевоенного восстановления нашей страны.

Об этом чиновница рассказала в личной колонке на "Украинской правде".

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Свириденко напомнила, что украинские власти уже передали в ЕС первую часть заполненного опросника на членство. Над оставшимся документом сейчас вплотную работают.

"Такими же быстрыми темпами мы выполним все требования к Украине, как будущего члена ЕС, — убеждена министерка. — Это наш путь настоящей демократии и свободы".

Среди остальных пунктов восстановления после войны Юлия Свириденко выделяет:

  • получение Украиной доступа к рынкам стран ЕС и Большой Семерки (с отменой квот и импортных пошлин);
  • минимизация влияния государства на роботу представителей бизнеса;
  • ускорение логистики, которую стоит улучшить (дабы товары могли добираться за 72 часа до европейских потребителей);
  • работу на эксперт перерабатываемой продукции там, где Украина может конкурировать с другими мировыми лидерами (поставки пшеницы и кукурузы, поставки руды и т.д.);
  • создание мощного военно-промышленного комплекса;
  • наращивание энергетических мощностей (вплоть до постройки АЭС);
  • энергетическую независимость (обеспечение себя собственным газом);
  • заботу об экологии (следование климатической модернизации);
  • локализацию производства на уровне не менее 60% (послевоенное восстановление, на котором задействованы в основном украинцы).

Напомним, что Европейский Союз также заинтересован в том, дабы украинское государство воспряло духом после войны как можно быстрее. Для этого западные политики хотят создать механизм, который поможет вливать в Украину финансы, чтобы страна поскорее "отстроилась" после победы в войне над россией.

Этому, к слову, способствует и влияние на другую сторону конфликта — постоянные санкции против россии. В ЕС, к слову, готовят уже шестой пакет ограничений для Москвы.

Теги:
#Украина #Евросоюз #Членство #Юлия Свириденко
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