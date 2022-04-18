Вступление Украины в ЕС: Зеленский сообщил, когда ждет финального этапа

Президент верит, что эта процедура состоится в ближайшие недели

В понедельник, 18 апреля, Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Президент верит, что финальный этап вступления Украины в Евросоюз состоится в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивна для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", – заявил Зеленский.

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