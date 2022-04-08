Насиловали детей группами и на глазах у родителей: Денисова об ужасных преступлениях россиян под Киевом

Есть случаи, когда несовершеннолетние девушки беременели от насильников.

Российские оккупанты в Киевской области насиловали женщин и детей (как мальчиков, так и девочек). Цинизм россиян не имел предела настолько, что они делали это группами и даже на глазах у родителей.

Об ужасных преступлениях россиян в Буче и Ирпене в пятницу, 8 апреля, рассказала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По ее словам, армия террористов в Буче изнасиловала девочку 14 лет и сейчас она беременна. Это сделали 5 русских солдат. Еще одной жертвой оккупантов в Буче стал 11-летний мальчик, которого изнасиловали на глазах у мамы — ее привязали к стулу, чтобы смотрела. А девушку 20 лет трое оккупанов в Ирпене насиловали сразу во все возможные места.

"Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты", — написала Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. и призвала Комиссию ООН по правам человека учесть и расследовать эти факты военных преступлений РФ в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шесть стран Европы начали расследовать военные преступления россии во время вторжения в Украину.