Из плена вернули "еще одного" автора фразы о русском военном корабле: в сети все объяснили

В Госпогранслужбе заявили об освобождении настоящего автора фразы о корабле

Храбрый украинец, который во время наступления оккупантов на остров Змеиный отправил российский военный корабль на *уй, вернулся из российского плена. Имени героя-пограничника пока не разглашают.

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Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил руководитель пограничного залога "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий во время очередного эфира национального телемарафона

По его словам, доступ к радиостанции имели только пограничники, так что заявить об отказе сдаться россиянам могли только они.

Гоцкий рассказал, что, когда представители оккупационной армии россии выдвинули требование защитникам Змеиного сдаться, предложили им работу, хорошие зарплаты и стабильность, у одного из военнослужащих лопнуло терпение, поэтому он резко указал направление, по которому должен в дальнейшем двигаться российский корабль. Имя автора этой фразы руководитель не назвал.

"Это мой подчиненный. Он был полтора месяца в плену, сейчас на свободе", — объяснил, не разглашая подробностей, Гоцкий.

Ранее сообщалось о том, что автором громкой фразы "русский корабль иди на*уй" считали военнослужащего Романа Грибова, которого вернули из российского плена в конце марта и даже публично вручили украинскому защитнику награду "За заслуги перед Черкащиной".

Разобраться в этой запутанной ситуации помог советник министра обороны Алексей Копытько, подробно объяснив на своей странице в соцсети, кто действительно является автором такого уже популярного среди украинцев высказывания.

По его словам, благодаря тому, что автором фразы публично назвали другого военнослужащего, из плена удалось вытащить того пограничника, который реально ее произнес. Кроме того, Копытько подчеркнул, что украинский защитник, взявший на себя этот "удар", спас жизнь другого человека, подставив себя под реальную опасность.

"Поясняю. Обозначив в качестве автора фразы морпеха, которого УЖЕ вытащили из плена, удалось вытащить из плена и пограничника, который её реально произнёс. При других обстоятельствах его не отдали бы никогда. Либо замучили бы, либо сломали бы пытками и заставили озвучивать на камеру заготовки роспропаганды. Морпех, который взял он всю публичность, спас жизнь человека. Вы реально не понимаете? Всё это время он подставлялся, был мишенью. Все, кто обеспечивал информационное прикрытие, спасли человека. Всё, что касается плена, нельзя оценивать линейно. Лучше вообще никак не оценивать и не комментировать, пока процесс не завершён", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при попытке захватить остров Змеиный и призвав сложить оружие россияне в ответ получили только фразу, как все думали ранее, Романа Грибова — "русский корабль иди нах*й. Позже связь с защитниками была утрачена, их долгое время считали погибшими. Уже после стало известно, что часть украинских военных, в том числе Грибов, попали в плен рф. 24 марта состоялся обмен пленными, так что Романа вернули на Родину.