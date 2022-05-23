Евросоюзу нужна своя объединенная армия, заявляет глава евродипломатии

ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность

На фоне не утихающей почти три месяца широкомасштабной войны российской федерации против Украины в Европейском Союзе всерьез озаботились необходимостью создания единого военного потенциала объединения стран.

Вопрос создания по сути армии ЕС поднял в своем блоге в воскресенье, 22 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии заявил, что странам-членам ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы.

"Новая среда демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооружённые силы", — написал политик.

Боррель призвал страны-члены ЕС не просто наращивать расходы на оборону, а делать это скоординированным образом.

В этом контексте глава евродипломатии отметил, что оказываемая странами Евросоюза Украине военная помощь привела к истощению запасов вооружения стран-членов объединения.

"Истощение запасов, ставшее результатом военной поддержки, которую мы предоставляем Украине — самый очевидный пример наших слабых мест", — констатировал он.

Чтоит отметить, что в россии уже заявляли о том, что помимо Украины войска рф могут вторгнуться в ряд соседних стран, среди которых и государства-члены Европейского Союза.