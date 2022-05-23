Євросоюзу потрібна своя об’єднана армія, заявляє голова євродипломатії

ЄС має взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку

На тлі широкомасштабної війни російської федерації проти України, яка не вщухає майже три місяці, в Європейському Союзі серйозно перейнялися необхідністю створення єдиного військового потенціалу Об’єднання.

Питання створення по суті армії ЄС порушив у своєму блозі в неділю, 22 травня, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Глава євродипломатії заявив, що країнам-членам ЄС потрібні сучасні спільні збройні сили.

"Нове середовище демонструє, що ЄС має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Для цього нам потрібні сучасні та сумісні Європейські збройні сили", — написав політик.

Боррель закликав країни-члени ЄС не просто нарощувати витрати на оборону, а робити це скоординованим чином.

У цьому контексті глава євродипломатії зазначив, що військова допомога, що надається країнами Євросоюзу Україні, призвела до виснаження запасів озброєння країн-членів об’єднання.

"Виснаження запасів, яке стало результатом військової підтримки, яку ми надаємо Україні, — найочевидніший приклад наших слабких місць", — констатував він.

У росії вже заявляли про те, що крім України війська рф можуть вторгнутися в ряд сусідніх країн, серед яких і держави-члени Європейського Союзу.