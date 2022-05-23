Очень символичная дата: в Укрпочте рассказали, когда начнут продавать новую версию легендарной марки

Марка была выпущена тиражом в 5 миллионов экземпляров

В Украине с 23 мая стартуют продажи почтовой марки "Русский военный корабль… Всё!", посвященной уничтожению российского ракетного крейсера "Москва".

Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире единого марафона украинских новостей.

По его словам, дата 23 мая выбрана не просто так. Во-первых, на этот день выпадает День морской пехоты Украины, а во-вторых пройдет ровно 40 дней с момента затопления того самого "русского военного корабля".

"Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить", — сказал Смелянский.

Отмечается, что первые экземпляры марок начнут продавать в 14:00 в более чем 1,5 тысячи отделений. Она была выпущена тиражом в 5 миллионов штук.

Как сообщалось ранее, оригинальная марка "русский военный корабль иди…" произвела в Украине небывалый фурор. Чтобы ее достать люди выстраивались в длинные очереди, а на интернет-площадках ее продавали по заоблачным ценам. Все привело к тому, что Укрпочта приняла решение ввести ограничения на ее продажи, а после сообщили, что не будут печатать еще один тираж. Вместо того там решили напечатать марку с похожим рисунком.