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Очень символичная дата: в Укрпочте рассказали, когда начнут продавать новую версию легендарной марки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Марка "Русский военный корабль… Всё!" Новость обновлена 23 мая 2022, 00:11
Марка "Русский военный корабль… Всё!"

Марка была выпущена тиражом в 5 миллионов экземпляров

В Украине с 23 мая стартуют продажи почтовой марки "Русский военный корабль… Всё!", посвященной уничтожению российского ракетного крейсера "Москва".

Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире единого марафона украинских новостей.

По его словам, дата 23 мая выбрана не просто так. Во-первых, на этот день выпадает День морской пехоты Украины, а во-вторых пройдет ровно 40 дней с момента затопления того самого "русского военного корабля".

"Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить", — сказал Смелянский.

Отмечается, что первые экземпляры марок начнут продавать в 14:00 в более чем 1,5 тысячи отделений. Она была выпущена тиражом в 5 миллионов штук.

Как сообщалось ранее, оригинальная марка "русский военный корабль иди…" произвела в Украине небывалый фурор. Чтобы ее достать люди выстраивались в длинные очереди, а на интернет-площадках ее продавали по заоблачным ценам. Все привело к тому, что Укрпочта приняла решение ввести ограничения на ее продажи, а после сообщили, что не будут печатать еще один тираж. Вместо того там решили напечатать марку с похожим рисунком.

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