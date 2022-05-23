Дуже символічна дата: в Укрпошті розповіли, коли почнуть продавати нову версію легендарної марки

Марка була випущена тиражем у 5 мільйонів екземплярів.

В Україні з 23 травня стартують продажі поштової марки "Російський військовий корабель… Всьо!", присвяченої знищенню російського ракетного крейсера "Москва"

Про це заявив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі єдиного марафону українських новин.

За його словами, дату 23 травня обрано не просто так. По-перше, на цей день випадає День морської піхоти України, а по-друге, пройде рівно 40 днів з моменту затоплення того самого "російського воєнного корабля".

"Тому нам здалося, що це дуже символічно, так відзначити", — сказав Смілянський.

Зазначається, що перші екземпляри марок почнуть продавати о 14:00 у понад 1,5 тисячі відділень. Вона була випущена тиражем у 5 мільйонів штук.

Як повідомлялося раніше, оригінальна марка "російський військовий корабель іди…" викликала в Україні небувалий фурор. Щоб її дістати люди вишиковувалися у довгі черги, а на інтернет-майданчиках її продавали за захмарними цінами. Все призвело до того, що Укрпошта прийняла рішення ввести обмеження на її продаж, а потім повідомили, що не друкуватимуть ще одного тиражу. Натомість там вирішили надрукувати марку зі схожим малюнком.