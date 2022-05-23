Рамштайн-2: чего ждать Украине, к чему готовиться российскому агрессору

Эксперты в военном деле Игорь Романенко и Михаил Жирохов специально для "Телеграфа" оценили, какие глобальные вопросы могут решиться

В понедельник, 23 мая, министры обороны более 40 государств-членов НАТО и союзников соберутся на онлайн-встречу, чтобы обсудить помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Предыдущая – очная – встреча состоялась на военной базе "Рамштайн" в Германии 26 апреля.

Эксперты рассказали "Телеграфу", чего ожидать от новых "оборонных" переговоров, как уже окрестили Рамштайн-2.

Украина заслужила уважение и новый уровень помощи

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что на предыдущей встреча в Рамштайне, где встречались более 40 министров обороны, был озвучен принципиальный стратегический подход, связанный с тем, что в помощи Украине наши союзники готовы перейти на новый уровень. От помощи в обороне против российской агрессии – к ослаблению рф, благодаря совместным действиям Украины и союзников. Причем ослабить до степени, которая обеспечила бы (по крайней мере, на некоторое время) невозможность рф как государству проводить акты агрессии, подобные тому, что она совершила в отношении Украины.

"Это основательная, фундаментальная, стратегическая задача, которая требует изменения в обеспечении помощи украинской стороне в этой войне, – подчеркивает генерал. – Изначально помощь союзников была на уровне поставок вооружений в обеспечении так называемой "партизанской войны". Они полагали, что Украина после российского вторжения не продержится и нескольких недель (некоторые вообще давали нам считанные дни). Что на территориях, оккупированных рф, будут вестись некие партизанские действия, которым нужно помогать. Но помогать на уровне партизанских вооружений. Противотанковым оружием, гранатометами, "Стингерами". Как делали США в свое время, обеспечивая талибов в Афганистане".

Но ситуация сложилась совсем не так, как прогнозировали иностранные разведки и специалисты. Украине удалось устоять – народу, ВСУ. Мы заслужили уважение и пересмотр помощи, отмечает Игорь Романенко.

"Следующий этап был – оказывать помощь вооружениями, пусть тяжелыми, но старыми, – продолжает он. – Советскими, натовскими, прошлого столетия. Даже это подняло военный потенциал ВСУ. И в сочетании с соответствующей подготовкой дает возможность осуществлять достойный отпор агрессии рф. Как в первой, так и во второй наступательной операции агрессора. Сейчас идет именно вторая фаза – с тяжелыми боями в восточной и южной операционных зонах. Но и этот этап оказания помощи в связи с формированием новой задачи закончился. И Украине необходимо новое обеспечение – в связи с новой задачей (сокрушения рф)".

По словам генерала, для того, чтобы было эффективное обеспечение этим самым новым вооружением, и был 26 апреля в Рамштайне создан консультативный орган. С задачей не реже раза в месяц собираться и обсуждать – что сделано и что необходимо будет делать в следующий месяц в ракурсе поддержки Украины.

Он подчеркивает важность того, что в течение прошедшего месяца в США был принят и подписан президентом закон о ленд-лизе и поддержке демократии в Украине.

"Акцент на демократии более чем важен, – считает Игорь Романенко. – Этим декларируется поддержка мировых ценностей, которые реализуются в Европе благодаря противостоянию Украины стране-агрессору – рф".

Генерал напоминает, что за неполный месяц со встречи на базе "Рамштайн" удалось обеспечить поставки в нашу страну мощных 155-мм гаубиц. В основном из США, хоть разрабатывали эти гаубицы M777 британцы, а изготавливали немцы.

"К нам прибыло их уже около ста, – продолжает генерал. – Львиная доля – из Штатов. Совсем немного подобного вида вооружений (до десяти штук примерно каждая) предоставили Франция, Германия и Италия. Такое количество, безусловно, не решает вопрос даже выравнивая военного потенциала ВСУ и вооруженных сил рф. Именно поэтому россиянам удается медленно, в ожесточенных боях, но продвигаться на отдельных направлениях в восточной операционной зоне. Хоть в ответ мы имеем успехи в районе Харькова и Изюма – проведение контратак и нанесение контрударов".

РСЗО, ПВО и зерно

Игорь Романенко считает, что во время второй встречи в формате "Рамштайн" должно быть рассмотрение предоставления Украине систем залпового огня MLRS или другой модификации.

"Важно, чтобы эти РСЗО позволяли наносить удары от 30 до 300 км. Нам нужны ракетные комплексы, беспилотники не только уровня Switchblade 300 (дроны-камикадзе), но и более мощные Switchblade 600. Нам необходимо в целом получение максимума тяжелого и высокоточного вооружения. Лучшего, нежели есть у россиян. Что позволило бы нам не только сравнять потенциал вооруженных сил, но и значительно превысить наш", – поясняет генерал.

Он акцентирует, что только в этом случае можно рассчитывать на то, что ВСУ удастся сформировать стратегический резерв подготовленных военнослужащих. И методично выдавливать врага с нашей территории.

"У нас под ружьем уже 700 тысяч человек, как сказал президент. Можно и нужно готовить людей, параллельно ведя тяжелейшие бои, – говорит Игорь Романенко. – Но готовить надо, опять-таки, на новых вооружениях. Которые обещаны, под которые есть деньги – и со стороны американцев, и со стороны европейцев (к последним, увы, есть немало вопросов, которые, надеюсь, будут сняты на сегодняшней встрече министров обороны)".

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Военный эксперт Михаил Жирохов обращает внимание на то, что даже решения Рамштайна-1 – неизвестны. Вокруг них лишь домыслы, догадки.

"Реально никаких документов мы не видели, никаких решений в открытом доступе нет, – подчеркивает он. – Многие думают, что в этот раз будет принято решение о поставках в Украину реактивных систем залпового огня той или иной модификации. Но для поставок такого оружия не стоит собирать более 40 министров обороны даже виртуальном формате. На такого рода встречах, всё же, решаются более глобальные вопросы. И далеко не всегда связанные с поставками вооружений".

Михаил Жирохов не исключает, что сегодня могут обсуждать организации маршрутов поставок украинского зерна за рубеж через западную границу. С обеспечением, допустим, их прикрытия средствами ПВО, которые находятся на территории стран НАТО.

"Можно подвести соответствующие системы достаточно близко к границе – и прикрыть любой конвой от ударов с воздуха крылатыми ракетами, летящими со стороны россии, – поясняет эксперт. – Кроме Украины сейчас возник еще и вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции со всеми вытекающими рисками. Думаю, что будут обсуждать и эту тему".