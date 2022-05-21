Еще один "Рамштайн": в США анонсировали масштабную встречу по вопросам помощи Украине

До этого представители США поговорят с украинским министром обороны

В понедельник, 23 мая, министры обороны 40 стран вновь соберутся, чтобы обсудить вопросы войны в Украине, как это было на базе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 20 мая.

По его словам, в этот раз встреча будет проходить в онлайн-формате, а в ней примут участие представители более 40 стран мира, список которых будет анонсирован позже.

Как и в предыдущий раз, основной темой обсуждения будет военная помощь Украине и ситуация на фронте.

Кроме того, Кирби отметил, что отдельно проведет разговор с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как сообщалось ранее, предыдущая встреча состоялась в конце апреля с участием представителей стран НАТО и других союзников Запада за пределами региона. Согласно информации, обнародованной в западных СМИ, на ней США убедились, что могут продолжать поставки вооружения Украине, а также то, что ВСУ получат именно то оружие, которое им необходимо.

Также во время встречи в Германии было решено создать контактную группу, которая будет регулярно проводить встречи в подобном формате.

Как сообщалось ранее, Сенат США поддержал решение о предоставлении Украине пакета помощи в почти 40 миллиардов долларов, из которых 20 будут направлены на закупки вооружения. Кроме того, появилась информация, что поставки могут включать в себя зенитно-ракетные комплексы Patriot.