Укр

Почти все обещанные США гаубицы уже находятся в Украине: в Пентагоне рассказали детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Гаубица М-777 Новость обновлена 11 мая 2022, 03:02
Гаубица М-777

Вскоре Украина начнет получать и вертолеты

США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц М-777 вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, украинские военные уже получили 89 из 90 обещанных орудий, а также 120 тысяч из 184 тысяч снарядов к ним.

Он добавил, что обращению с орудиями уже были обучены более 370 украинских военнослужащих, которые проходили обучение за пределами Украины. Там же других бойцов обучают управлять бронетранспортерами М-113, а также применению барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) Phoenix Ghost, которые по своим характеристикам напоминают уже известные в Украине Switchblade

Вместе с тем чиновник Пентагона отметил, что в ближайшее время наша страна получит и первый из 11 вертолетов Ми-17.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужны украинских военных.

"Телеграф" пообщался с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом, который рассказал, что это значит для Украины и россии.

Теги:
#Украина #США
Группа Kalush Orchestra является безоговорочным фаворитом букмекеров
Культура
Украина вызвала фурор на Евровидении: лучшие моменты первого полуфинала (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Группа Kalush Orchestra является безоговорочным фаворитом букмекеров
Украина вызвала фурор на Евровидении: лучшие моменты первого полуфинала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Украинские артиллеристы отработали по российской технике
"Привет с Харьковщины!" ВСУ сожгли вражескую технику на важном направлении (видео)
Дата публикации
Категория
Азовсталь
Делают невозможное: украинские защитники показали видео из "Азовстали"
Дата публикации
Категория
Ирина Петрова
Украинскую судью похитили на Херсонщине за проукраинскую позицию
Дата публикации
Категория
Российское вторжение захлебывается на Харьковском направлении
Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах