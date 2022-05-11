Почти все обещанные США гаубицы уже находятся в Украине: в Пентагоне рассказали детали

Вскоре Украина начнет получать и вертолеты

США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц М-777 вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, украинские военные уже получили 89 из 90 обещанных орудий, а также 120 тысяч из 184 тысяч снарядов к ним.

Он добавил, что обращению с орудиями уже были обучены более 370 украинских военнослужащих, которые проходили обучение за пределами Украины. Там же других бойцов обучают управлять бронетранспортерами М-113, а также применению барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) Phoenix Ghost, которые по своим характеристикам напоминают уже известные в Украине Switchblade

Вместе с тем чиновник Пентагона отметил, что в ближайшее время наша страна получит и первый из 11 вертолетов Ми-17.

Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужны украинских военных.

"Телеграф" пообщался с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом, который рассказал, что это значит для Украины и россии.