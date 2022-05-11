Майже всі обіцяні США гаубиці вже знаходяться в Україні: у Пентагоні розповіли деталі

Незабаром Україна почне отримувати й гелікоптери

США вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць М-777 разом із боєкомплектом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Пентагону.

За його словами, українські військові вже отримали 89 із 90 обіцяних знарядь, а також 120 тисяч зі 184 тисяч снарядів до них.

Він додав, що поводженню з гарматами вже було навчено понад 370 українських військовослужбовців, які проходили навчання за межами України. Там же інших бійців навчають керувати бронетранспортерами М-113, а також застосування барражуючих боєприпасів (дронів-камікадзе) Phoenix Ghost, які за своїми характеристиками нагадують вже відомі в Україні Switchblade

Водночас чиновник Пентагону зазначив, що найближчим часом наша країна отримає і перший із 11 вертольотів Мі-17.

Як повідомлялося раніше, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потрібні українські військові.

"Телеграф" поспілкувався з ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом, який розповів, що це означає для України та росії.