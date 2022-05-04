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Україна вже отримала майже всі обіцяні США гаубиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Гаубиця М-777 Новина оновлена 04 травня 2022, 20:50
Гаубиця М-777

У Пентагоні кажуть, що не відстежують, де зараз знаходяться ці гармати

США вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць M-777, також ЗСУ отримали понад половину від заявленої кількості снарядів до них.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву високопосадовця Пентагону.

Він зазначив, що наразі в руках українських військових перебуває 90% з обіцяних 90 гаубиць. Також він повідомив, що ЗСУ вже отримали 90 тисяч снарядів до них зі 144 тисяч обіцяних у пакеті допомоги.

Водночас він наголосив, що США не відстежують, де зараз ці гармати.

"Знову ж таки, куди вони йдуть і як їх використовують, це залежить від українців. Ми не відстежуємо кожну гармату з висоти пташиного польоту і не можемо сказати вам, де вони перебувають у бою", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що мають намір до кінця цього тижня передати Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin.

Крім того, заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд нещодавно підтвердила інформацію про те, що її країна передала Україні реактивні системи залпового вогню.

Крім цього, українські військові отримають артилерійські системи та від інших країн-членів НАТО.

Теги:
#Україна #США #ЗСУ
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