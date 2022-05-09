Байден підписав ленд-ліз для України: історичне відео

Програма дозволить набагато швидше отримати необхідну ЗСУ зброю та техніку

Президент США Джо Байден вирішив підписати історичний документ про надання Україні ленд-лізу, що сталося в історії вперше після Другої світової війни.

Процес підписання транслювався у прямому ефірі на YouTube.

Як відомо, ленд-ліз це програма, за якою США надавали союзникам техніку та зброю у тимчасове користування з правом викупити її для себе після закінчення війни або повернути назад.

Відповідний законопроєкт проголосували в Конгресі США ще 28 квітня, після чого він потрапив на стіл до президента країни. Символічно, що його підписання збігається з днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомлялося раніше, посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова розповідала, що вся допомога від США, яка була передана раніше, виділялася на безоплатній основі. Щодо ленд-лізу, то до нього, за її словами, варто ставитися як до додаткової можливості отримати фінансування та зброю, необхідну для перемоги України у війні проти російських загарбників.

Більше про те, що таке ленд-ліз, читайте у матеріалі "Телеграф": США запускають ленд-ліз для України: що це означає і чи потрібно буде платити за зброю