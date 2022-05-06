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Байден і Зеленський придумали, як символічно вразити путіна 9 травня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Зеленський, Байден, Путін Новина оновлена 06 травня 2022, 20:43
Зеленський, Байден, Путін

Цього дня США ухвалять історичний закон на підтримку України

Російська влада активно готується до 9 травня — не виключено, що в цей день кривавий диктатор Володимир Путін може офіційно оголосити Україні війну. Тим часом стало відомо, що 9 травня американський президент Джо Байден підпише ленд-ліз для України, а Володимир Зеленський на цей день запросив до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як повідомили у Білому домі, ухвалений Конгресом США законопроєкт про ленд-ліз буде підписаний у понеділок, 9 травня. Це спростить надання військової допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський на цю ж саму дату запросив до Києва німецького канцлера Олафа Шольца.

"Він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти чому", — заявив Зеленський під час виступу перед представниками британського аналітичного центру Chatham House.

Примітно, що США ухвалювали закон про ленд-ліз двічі за всю історію: вперше його підписали 11 березня 1941 року під час Другої світової війни для боротьби проти фашистів, а відновили вдруге під час російського вторгнення в Україну у квітні 2022 року — підписати мають як раз 9 травня, коли росіяни святкуватимуть "перемогу" у Другій світовій війні.

Нагадаємо, що прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США мають "невичерпні" можливості для постачання зброї в Україну.

Як повідомляв "Телеграф", у Німеччині заявили, що війна в Україні має закінчитися не на умовах російського уряду. На думку голови Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, це не принесе довгоочікуваної безпеки нікому, і насамперед — Україні.

Теги:
#Україна #США #Німеччина #Росія #Війна #9 травня #Олаф Шольц #Ленд-ліз
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