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Німеччина дала зрозуміти, яке закінчення війни її влаштує

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бербок не хоче, щоб росія вирішувала, як має настати мир в Україні Новина оновлена 01 травня 2022, 12:51
Бербок не хоче, щоб росія вирішувала, як має настати мир в Україні

Мирному врегулюванню має передувати повне припинення вогню

Війна в Україні має закінчитися не на умовах російського уряду. На думку голови Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, це не принесе довгоочікуваної безпеки нікому, і насамперед — Україні.

Німецького політика цитує видання Bild am Sonntag, передає "Телеграф".

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На думку міністра, якщо рішення щодо миру прийматиме Москва, це зрештою перетвориться на "запрошення на наступну війну". Погоджуватися з російськими пропозиціями буде дуже дорого як Україні, так і всій Європі.

Окремо згадала Анналена Бербок про економічні важелі стримування путінського режиму.

"Нам зрозуміло, що санкції можуть бути зняті лише у тому випадку, якщо росія виведе свої війська", — наголосила вона.

За словами Бербок, іноземні партнери повинні підтримувати Україну, в тому числі озброєнням, аби наша країна отримала можливість голосно заявити, які умови слід дотримуватись для укладання мирного договору.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів Німеччина активно включилася в процес допомоги українському народу в протистоянні з росією. Днями стало відомо, що Європа може погодитись на запровадження найсерйозніших санкцій проти Москви — нафтового ембарго. Берлін, який раніше був одним із головних противників, готовий підтримати колег — за однієї невеликої умови.

Також ми писали, що зараз Німеччина є одним із безпосередніх майданчиків для тренувань українських військовослужбовців. Наших бійців навчають користуватися західним озброєнням.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Війна #МЗС Німеччини #Аннали Бербок
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