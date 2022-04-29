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У США розповіли, де і як тренують українських військових: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Американці навчають українців використовувати їх озброєння Новина оновлена 29 квітня 2022, 22:05
Американці навчають українців використовувати їх озброєння

Одна з тренувальних баз знаходиться у Німеччині

Українські військовослужбовці проходять військові навчання у Німеччині та інших країнах Європи, у ході яких американські інструктори показують їм як застосовувати окремі види озброєння, яке буде надано Україні у новому пакеті допомоги.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу у п'ятницю, 29 квітня, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

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"Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою у рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених на допомогу Україні", — повідомив Кірбі.

Представник Пентагону зазначив, що США не будуть проводити такі тренування на території України. Однак, розглядається можливість проводити їх віртуально, щоб інструктори знаходилися поза Україною, а українські солдати в Україні.

Кірбі додав, що на підтримку Збройних сил України американська влада з початку 2021 року направила 4,3 млрд доларів.

Нагадаємо, що про опанування українськими військовими зброї Заходу говорив голова Міноборони Олексій Резніков. Він зазначив, що навчальні програми масштабовані на техніку та озброєння, на яке в Україні поки немає політичних рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США підтримали варіант з ленд-лізом для України, в рамках якого Вашингтон збільшить обсяги озброєння, що поставляється Києву. Докладніше про те, що таке ленд-ліз, можна прочитати в нашому пояснювальному матеріалі.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Пентагон #Військова допомога
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