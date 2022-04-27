Резніков озвучив три результати зустрічі з союзниками в "Рамштайні"

Підтримка України з боку західних партнерів суттєво зросте

У середу, 26 квітня, на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн. У рамках зустрічі обговорювалося питання військової підтримки України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на власній сторінці у Facebook.

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За словами міністра, було розглянуто три блоки питань, які стосуються допомоги Україні у відсічі російських окупантів. По завершенню зустрічі Резніков окреслив три основні пункти, які стосуються нашої держави:

Перше. За словами голови Міноборони, було створено Консультативну групу з питань оборони України — вона буде діяти на постійній основі і в майбутньому дозволить пришвидшити процеси отримання зброї.

"Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон", — зауважив Резніков.

Друге. Міністр оборони відзначив, що відбулися суттєві зрушення на рівні філософії країн, що дозволило Україні перейти на західні калібри та техніку. Це рішення Резніков назвав стратегічним.

"Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося", — додав український міністр.

Третє. Українські військові деякий час опановують західну зброю — ця інформація широко не афішувалася, однак зараз міністр зазначив, що навчальні програми будуть масштабовані на техніку та озброєння, на яке в Україні поки немає політичних рішень. Коли цю техніку для ЗСУ таки передадуть — вони завдяки навчанням будуть готові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відразу 19 західних країн дали добро на надання Україні високотехнологічної зброї, яка може змінити ситуацію у Маріуполі.