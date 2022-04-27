Резников озвучил три результата встречи с союзниками в "Рамштайне"

Поддержка Украины со стороны западных партнеров существенно возрастет

В среду, 26 апреля, на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла встреча представителей оборонных ведомств более 40 стран. В рамках встречи обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

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По словам министра, было рассмотрено три блока вопросов, касающихся помощи Украине в отпоре российских оккупантов. По завершению встречи Резников очертил три основных пункта, которые касаются нашего государства:

Первый. По словам главы Минобороны, была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины — она будет действовать на постоянной основе и в будущем позволит ускорить процессы получения оружия.

"Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", — отметил Резников.

Второе. Министр обороны отметил, что произошли существенные изменения на уровне философии стран, что позволило Украине перейти на западные калибры и технику. Это решение Резников назвал стратегическим.

"Постепенно это обеспечит полную взаимозаместимость украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Альянса. Не скрою – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, устойчивости украинского народа все изменилось", – добавил украинский министр.

Третье. Украинские военные некоторое время овладевают западным оружием — эта информация широко не афишировалась, однако сейчас министр отметил, что учебные программы будут масштабированы на технику и вооружение, на которое в Украине пока нет политических решений. Когда эту технику для ВСУ таки передадут, они благодаря обучению будут готовы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу 19 западных стран дали добро на предоставление Украине высокотехнологичного оружия, которое может изменить ситуацию в Мариуполе.