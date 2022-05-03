Україна заплатить за ленд-ліз? Посол у США розвіяла міфи російської пропаганди

В Україні розповіли, про що свідчить критика росією ленд-лізу від США

Україна всю допомогу зі США отримала на безоплатній основі, однак із ленд-лізом є кілька нюансів.

Про це розповіла посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв’ю LB.ua.

Вона спростувала наративи російської пропаганди про те, що Україні нібито доведеться платити за допомогу, яку надали США.

За словами Маркарової, вся допомога, що надійшла від Штатів, є безкоштовною і це також стосуватиметься тих 33 мільярдів, які глава Білого дому Джо Байден запросив у Конгресу. Вона надходитиме в Україну у вигляді грантів, фінансування та військової техніки.

"У США є свої потреби: є школи, які потрібно фінансувати, є дороги, які потрібно ремонтувати, є медичні потреби. Тому не можна недооцінювати зусилля Сполучених Штатів, які використовують кошти американських платників податків, щоб допомогти нам", — сказала вона.

Щодо ленд-лізу, то посол каже, що його варто сприймати як додаткову можливість та інструмент на випадок, якщо Україні знадобиться більше підтримки. Тоді влада нашої країни вирішуватиме на яких умовах її брати.

Проте вона називає те, що Конгрес дозволив використати і цей інструмент "великим проривом і плюсом", а тому не дивно, що його критикують росіяни.

"А у нас цю критику підхоплюють ті ж люди, які роками розганяли схожу риторику, мовляв, "нічого не буває просто так", які маскували свої проросійські та антиукраїнські погляди під антизахідну риторику, намагаючись продати Україні якийсь унікальний шлях", — каже Маркарова.

Посол підкреслила, що Україна насправді має лише два шляхи: бути частиною Європи та трансатлантичної спільноти, або й надалі протистояти спробам росії нас поглинути.

У цьому контексті вона наголосила, що якщо росія виступає проти ленд-лізу, то Україна йде правильним шляхом.

Як повідомлялося раніше, у Конгресі США закон про ленд-ліз схвалили 28 квітня, що дозволить передавати або надавати в оренду Україні військового обладнання та техніки за спрощеною процедурою. "Телеграф" раніше писав про те, як це працює і чи зможе вплинути на результат війни України проти росії .