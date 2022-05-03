Украина заплатит за ленд-лиз? Посол в США развеяла мифы российской пропаганды

В Украине рассказали, о чем свидетельствует критика россией ленд-лиза от США

Украина всю помощь из США получила на бесплатной основе, однако с ленд-лизом есть несколько нюансов.

Об этом рассказала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

Она опровергла нарративы российской пропаганды о том, что Украине якобы придется платить за помощь, которую предоставили США.

По словам Маркаровой, вся помощь, поступившая от Штатов является бесплатной и это также будет касаться тех 33 миллиардов, которые глава Белого дома Джо Байден запросил у Конгресса. Она будет поступать в Украину в виде грантов, финансирования и военной техники.

"В США есть свои нужды: есть школы, которые нужно финансировать, есть дороги, которые нужно ремонтировать, есть медицинские нужды. Поэтому нельзя недооценивать усилия Соединенных Штатов, использующих средства американских налогоплательщиков для помощи нам", — сказала она.

Что касается ленд-лиза, то посол говорит, что его стоит воспринимать, как дополнительную возможность и инструмент на случай, если Украине понадобится больше поддержки. Тогда власти нашей страны будут решать на каких условиях ее брать.

Однако она называет то, что Конгресс разрешил использовать и этот инструмент "большим прорывом и плюсом", а потому неудивительно, что россияне его критикуют.

"А у нас эту критику подхватывают те же люди, которые годами разгоняли похожую риторику, мол, "ничего не бывает просто так", которые маскировали свои пророссийские и антиукраинские взгляды под антизападную риторику, пытаясь продать Украине какой-то уникальный путь", — говорит Маркарова.

Посол подчеркнула, что у Украины на самом деле есть лишь два пути: быть частью Европы и трансатлантического сообщества, либо и далее противостоять попыткам россии нас поглотить.

В этом контексте она отметила, что если россия выступает против ленд-лиза, то Украина идет правильным путем.

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США закон о ленд-лизе одобрили 28 апреля, что позволит передавать или предоставлять в аренду Украине военного оборудования и техники по упрощенной процедуре. "Телеграф" ранее писал о том, как это работает и сможет ли повлиять на исход войны Украины против россии.