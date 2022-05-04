Украина уже получила почти все обещанные США гаубицы

В Пентагоне говорят, что не отслеживают, где находятся эти орудия

США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц M-777, также ВСУ получили более половины от обещанных снарядов.

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он отметил, что в настоящее время в руках украинских военных находится 90% из обещанных 90 гаубиц. Также он сообщил, что ВСУ уже получили 90 тысяч снарядов к ним из 144 тысяч обещанных в пакете помощи.

Вместе с тем он подчеркнул, что США не отслеживают, где сейчас находятся эти орудия.

"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев. Мы не отслеживаем каждый ствол с высоты птичьего полета и не можем сказать вам, где они находятся в бою", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что намерены до конца этой недели передать Украине еще 5 тысяч ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Кроме того, заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд недавно подтвердила информацию о том, что ее страна передала Украине реактивные системы залпового огня.

Помимо этого украинские военные получат артиллерийские системы и от других стран-членов НАТО.