Укр

Украина уже получила почти все обещанные США гаубицы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Гаубица М-777 Новость обновлена 04 мая 2022, 20:50
Гаубица М-777

В Пентагоне говорят, что не отслеживают, где находятся эти орудия

США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц M-777, также ВСУ получили более половины от обещанных снарядов.

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника Пентагона.

Он отметил, что в настоящее время в руках украинских военных находится 90% из обещанных 90 гаубиц. Также он сообщил, что ВСУ уже получили 90 тысяч снарядов к ним из 144 тысяч обещанных в пакете помощи.

Вместе с тем он подчеркнул, что США не отслеживают, где сейчас находятся эти орудия.

"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев. Мы не отслеживаем каждый ствол с высоты птичьего полета и не можем сказать вам, где они находятся в бою", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что намерены до конца этой недели передать Украине еще 5 тысяч ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Кроме того, заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд недавно подтвердила информацию о том, что ее страна передала Украине реактивные системы залпового огня.

Помимо этого украинские военные получат артиллерийские системы и от других стран-членов НАТО.

Теги:
#Украина #США #ВСУ
Россияне нанесли ракетные удары по нескольким городам Украины
В регионах
В Украине снова гремят взрывы: ситуация в городах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россияне нанесли ракетные удары по нескольким городам Украины
В Украине снова гремят взрывы: ситуация в городах
Дата публикации
Категория
За "Азовсталь" идут бои
Штурм "Азовстали": Арахамия сообщил о войсках россии на территории завода
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Война будет длиться долго? Арестович объяснил коварный замысел россиян
Дата публикации
Категория
Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта
Западные СМИ посчитали, сколько людей погибло в Драмтеатре Мариуполя
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов
Война — день 70: россияне наступают на Донбассе и массово бьют ракетами по городам Украины