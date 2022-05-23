Медведчук сделал резонансное признание насчет Порошенко: подробности

Речь идет о выводе из госсобственности нефтепровода

Виктор Медведчук заявил о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Соответствующие материалы опубликовала СБУ.

Так, на видео Медведчук заявляет, что Порошенко обратился к нему с просьбой "по покупке трубы". По словам Медведчука, Порошенко хотел, чтобы он договорился с путиным о продаже участка нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть".

"И чтобы можно было выкупить эту трубу президентом Порошенко", — сказал он.

Для того чтобы трубопровод перешел в собственность Порошенко, нужно было оспорить через суды права "Транснефти". И для этого, Порошенко, согласно свидетельству Медведчука, экс-президент задействовал админресурс.

По словам нардепа, трубопровод обошелся Порошенко в $23 миллиона. А его заработок за год на прокачке дизтоплива составлял $41-42 миллиона.

Также Медведчук затронул тему закупки угля в ОРДЛО. По его словам, рф ввела "квоты", требуя, чтобы на 2 тонны купленного в россии угля Украина закупала 1 тонну на Донбассе.

"Порошенко с помощью своих подчиненных — Демчишина, Гонтаревой, выстраивал систему при которой этот уголь должен был реализовываться в Украине"

Напомним, 12 апреля стало известно, что СБУ поймала беглого Медведчука. Примечательно, что в момент задержания скандальный политик был одет военную форму. Позже в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.

Добавим, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Депутат находился под домашним арестом, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину он сбежал. Марченко покинула Украину до начала полномасштабной агрессии рф.