Пусть присоединяется к "Москве": в сторону Одессы выдвинулся новый русский военный корабль

За передвижениями врага на море следят украинские Силы обороны

В акватории Черного моря увеличилось количество вражеских кораблей. Российские оккупанты пытаются закрепиться на острове Змеиный, который стратегически важен в регионе.

Как отметил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, туда стягивают технику и средства противовоздушной обороны. Он также рассказал, что корабли российского флота перегруппировываются, к ним добавился "Адмирал Макаров".

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О его выдвижении из порта в Севастополе сообщало также оперативное командование "Юг". Таким образом группировка десантных и ракетных кораблей увеличилась и это повышает риск ракетных ударов.

В ночное время в Одесской области обстрелов не было.

Братчук также пожелал "Адмиралу Макарову" присоединиться к флешмобу, начатому крейсером "Москва", и отправиться по известному адресу. Экс-флагман, напомним, потопили еще в середине апреля.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Макаров" может стать новым флагманом Черноморского флота рф, вместо утонувшей "Москвы". Из вооружения на его борту есть ракеты "Калибр", артиллерийские, ракетные бомбовые и торпедные установки.

Как писал "Телеграф", на побережье в Одесской области есть опасность не только из-за суден врага с ракетами, но и из-за мин.