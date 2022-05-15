Очень важный клочок суши: почему россия так цепляется за остров Змеиный

ВСУ не дадут оккупантам использовать остров в своих целях

Остров Змеиный, за который сейчас идут бои, россияне хотят использовать как плацдарм.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук считает, что россияне хотят закрепиться на Змеином, чтобы завести туда комплексы ПВО и угрожать Одессе.

"Для россиян это стратегический пункт. Этот кусочек украинской земли должен быть во время войны или безлюдным, или украинским, а после победы — украинским. Этот кусочек земли они хотят использовать как плацдарм. Он небольшой, но имеет значение для противовоздушной обороны. Крейсер "Москва" пошел на дно. Нет купола ПВО над черноморским флотом. Туда хотят завести зенитно-ракетные комплексы, чтобы влиять на северно-западную часть Черного моря и угрожать Одессе", — сказал Братчук.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о роли острова в войне.

Ранее Братчук объяснил, почему россияне обстреливают ракетами Одессу.