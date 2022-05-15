Укр

Это месть? Братчук объяснил, почему россияне бьют ракетами по Одессе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
3975
Братчук прокомментировал удары россиян по Одессе Новость обновлена 15 мая 2022, 17:25
Братчук прокомментировал удары россиян по Одессе

Оккупанты стремятся запугать украинцев

Российские военные за последний месяц зачастили с ракетными ударами по Одесской области. Самая главная цель, которую они при этом преследуют, — это психологическое давление на жителей и защитников области и месть за то, что, несмотря на все, Одесса остается украинским городом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По его словам, прежде всего россияне стремятся запугать людей.

"На мой взгляд, один из самых главных (критериев — ред.) — психологическое давление на одесситов, на защитников города и Одесской области. Потому что, понимаем прекрасно, что Одесса в очередной раз показала, что она была, есть и будет украинским городом. Второй (критерий — ред.) это месть — когда у нас 9 мая 4 ракеты летели в область, то именно в эти секунды Пуйло возле памятных этих знаков городам-героям Киев и Одесса клал цветы", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что такая же ситуация была и перед Пасхой, но все эти ракетные обстрелы означают только то, что украинские военные идут по правильному пути в борьбе с российскими оккупантами.

"Так же было и перед Пасхой. Поэтому, к сожалению, знаем, что эта месть и дальше будет продолжаться и у нас вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Конечно, речь идет об экономической компоненте даже больше, чем военной, потому что эти удары направлены на объекты инфраструктуры — мост через Днестровский лиман, аэропорт и другие объекты. Это все месть врага, чтобы показать Одессе. Но это значит, что мы идем по верному пути и все это выдержим", — резюмировал советник главы Одесской ОВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что побережье Черного моря в Одессе, которое заминировали для защиты от российского десанта, еще очень не скоро станет снова безопасным для купания, ведь разминирование может занять годы.

Теги:
#Украина #Одесса #Россия #Война #Ракетный удар