Это месть? Братчук объяснил, почему россияне бьют ракетами по Одессе

Оккупанты стремятся запугать украинцев

Российские военные за последний месяц зачастили с ракетными ударами по Одесской области. Самая главная цель, которую они при этом преследуют, — это психологическое давление на жителей и защитников области и месть за то, что, несмотря на все, Одесса остается украинским городом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, прежде всего россияне стремятся запугать людей.

"На мой взгляд, один из самых главных (критериев — ред.) — психологическое давление на одесситов, на защитников города и Одесской области. Потому что, понимаем прекрасно, что Одесса в очередной раз показала, что она была, есть и будет украинским городом. Второй (критерий — ред.) это месть — когда у нас 9 мая 4 ракеты летели в область, то именно в эти секунды Пуйло возле памятных этих знаков городам-героям Киев и Одесса клал цветы", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что такая же ситуация была и перед Пасхой, но все эти ракетные обстрелы означают только то, что украинские военные идут по правильному пути в борьбе с российскими оккупантами.

"Так же было и перед Пасхой. Поэтому, к сожалению, знаем, что эта месть и дальше будет продолжаться и у нас вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Конечно, речь идет об экономической компоненте даже больше, чем военной, потому что эти удары направлены на объекты инфраструктуры — мост через Днестровский лиман, аэропорт и другие объекты. Это все месть врага, чтобы показать Одессе. Но это значит, что мы идем по верному пути и все это выдержим", — резюмировал советник главы Одесской ОВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что побережье Черного моря в Одессе, которое заминировали для защиты от российского десанта, еще очень не скоро станет снова безопасным для купания, ведь разминирование может занять годы.