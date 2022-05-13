Курортного сезона не будет - все заминировано: что происходит на одесских пляжах (фото, видео)

На одесском побережье находиться опасно — все заминировано.

В Одессе сейчас солнечная и по-летнему теплая погода и горожан тянет на пляжи. Однако пляжного сезона в этом году не будет. Из-за полномасштабной российской агрессии отдых на морском берегу опасен. Пляжи Одессы и области заминированы.

Как сообщили в Одесской ОВА, на разминирование пляжей в Одесской области понадобится длительное время. Поэтому в этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться. Побережье заминировано для того, чтобы защитить Одессу и область от возможных попыток врага высадить морской десант.

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Корреспондент "Телеграфа" побывал в Одессе и посмотрел, что происходит на Черноморском побережье.

Для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности. Горожан и гостей города настоятельно просят не посещать пляжи.

Действительно все пирсы и пляжи безлюдные, к моря не возможно пройти.

Все пляжи Одессы заминированы

Все побережье безлюдное

Одесситов предупредили об опасности

В этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться

Из фото и видео видно, что некоторые одесситы все же загорают, но в тех местах где это безопасно. Также рыбаки отыскивают места для рыбалки.

Немногие отдыхают там, где это безопасно

Рыбаки выбирают безопасные места

Хоть на улицах Одессы сейчас и немноголюдно, но все же немногих желающих можно встретить на набережной. Люди отдыхают в безопасных местах и наслаждаются теплой погодой.

Немногих можно встретить на пирсе

Горожане отдыхают в безопасных местах

Некоторые все же умудряются загорать

Погода в Одессе по-летнему теплая

Ну улицах продают такие патриотические чашки с изображением Зеленского, Кима, Арестовича, а также из серии "Русский военный корабль".

На улицах продают патриотические сувениры

Все пляжи закрыты

Будем надеяться, что война вскоре закончится, все пляжи разминирую и город будет снова принимать гостей.

Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы

Купаться сейчас опасно для жизни.

Разминирование проведут после завершения войны

Фото: Ян Доброносов

Отметим, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать Одессу и область ракетами.

9 мая по Одессе выпустили 7 ракет, некоторые из них были гиперзвуковыми типа "Кинжал", попали в торговый центр и склад готовой продукции, не имевшей отношения к военной сфере. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.

8 мая россияне выпустили по Одессе три ракеты. Одну ракету сбила противовоздушная оборона, а две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха.

2 мая российские оккупанты выпустили по городу две ракеты. Обе попали по инфраструктурным объектам города.