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Курортного сезона не будет - все заминировано: что происходит на одесских пляжах (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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В 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет Новость обновлена 13 мая 2022, 14:30
В 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет

На одесском побережье находиться опасно — все заминировано.

В Одессе сейчас солнечная и по-летнему теплая погода и горожан тянет на пляжи. Однако пляжного сезона в этом году не будет. Из-за полномасштабной российской агрессии отдых на морском берегу опасен. Пляжи Одессы и области заминированы.

Как сообщили в Одесской ОВА, на разминирование пляжей в Одесской области понадобится длительное время. Поэтому в этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться. Побережье заминировано для того, чтобы защитить Одессу и область от возможных попыток врага высадить морской десант.

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Корреспондент "Телеграфа" побывал в Одессе и посмотрел, что происходит на Черноморском побережье.

Для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности. Горожан и гостей города настоятельно просят не посещать пляжи.

Действительно все пирсы и пляжи безлюдные, к моря не возможно пройти.

Все пляжи Одессы заминированы
Все пляжи Одессы заминированы
Все побережье безлюдное
Все побережье безлюдное
Одесситов предупредили об опасности
Одесситов предупредили об опасности
В этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться
В этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться

Из фото и видео видно, что некоторые одесситы все же загорают, но в тех местах где это безопасно. Также рыбаки отыскивают места для рыбалки.

Немногие отдыхают там, где это безопасно
Немногие отдыхают там, где это безопасно
Рыбаки выбирают безопасные места
Рыбаки выбирают безопасные места

Хоть на улицах Одессы сейчас и немноголюдно, но все же немногих желающих можно встретить на набережной. Люди отдыхают в безопасных местах и наслаждаются теплой погодой.

Немногих можно встретить на пирсе
Немногих можно встретить на пирсе
Горожане отдыхают в безопасных местах
Горожане отдыхают в безопасных местах
Некоторые все же умудряются загорать
Некоторые все же умудряются загорать
Погода в Одессе по-летнему теплая
Погода в Одессе по-летнему теплая

Ну улицах продают такие патриотические чашки с изображением Зеленского, Кима, Арестовича, а также из серии "Русский военный корабль".

На улицах продают патриотические сувениры
На улицах продают патриотические сувениры
Все пляжи закрыты
Все пляжи закрыты

Будем надеяться, что война вскоре закончится, все пляжи разминирую и город будет снова принимать гостей.

Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы
Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы
Купаться сейчас опасно для жизни.
Купаться сейчас опасно для жизни.
Разминирование проведут после завершения войны
Разминирование проведут после завершения войны

Фото: Ян Доброносов

Отметим, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать Одессу и область ракетами.

9 мая по Одессе выпустили 7 ракет, некоторые из них были гиперзвуковыми типа "Кинжал", попали в торговый центр и склад готовой продукции, не имевшей отношения к военной сфере. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.

8 мая россияне выпустили по Одессе три ракеты. Одну ракету сбила противовоздушная оборона, а две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха.

2 мая российские оккупанты выпустили по городу две ракеты. Обе попали по инфраструктурным объектам города.

Теги:
#Одесса #Россия #Черное море #Мины