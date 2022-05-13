Курортного сезона не будет - все заминировано: что происходит на одесских пляжах (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 101
На одесском побережье находиться опасно — все заминировано.
В Одессе сейчас солнечная и по-летнему теплая погода и горожан тянет на пляжи. Однако пляжного сезона в этом году не будет. Из-за полномасштабной российской агрессии отдых на морском берегу опасен. Пляжи Одессы и области заминированы.
Как сообщили в Одесской ОВА, на разминирование пляжей в Одесской области понадобится длительное время. Поэтому в этом году от купаний, скорее всего, придется отказаться. Побережье заминировано для того, чтобы защитить Одессу и область от возможных попыток врага высадить морской десант.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Корреспондент "Телеграфа" побывал в Одессе и посмотрел, что происходит на Черноморском побережье.
Для информирования населения на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности. Горожан и гостей города настоятельно просят не посещать пляжи.
Действительно все пирсы и пляжи безлюдные, к моря не возможно пройти.
Из фото и видео видно, что некоторые одесситы все же загорают, но в тех местах где это безопасно. Также рыбаки отыскивают места для рыбалки.
Хоть на улицах Одессы сейчас и немноголюдно, но все же немногих желающих можно встретить на набережной. Люди отдыхают в безопасных местах и наслаждаются теплой погодой.
Ну улицах продают такие патриотические чашки с изображением Зеленского, Кима, Арестовича, а также из серии "Русский военный корабль".
Будем надеяться, что война вскоре закончится, все пляжи разминирую и город будет снова принимать гостей.
Фото: Ян Доброносов
Отметим, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать Одессу и область ракетами.
9 мая по Одессе выпустили 7 ракет, некоторые из них были гиперзвуковыми типа "Кинжал", попали в торговый центр и склад готовой продукции, не имевшей отношения к военной сфере. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.
8 мая россияне выпустили по Одессе три ракеты. Одну ракету сбила противовоздушная оборона, а две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха.
2 мая российские оккупанты выпустили по городу две ракеты. Обе попали по инфраструктурным объектам города.