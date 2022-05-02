Укр

В Одессе прогремело несколько взрывов: первые подробности и фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Над Одессой после взрыва поднялся дым Новость обновлена 02 мая 2022, 19:38
Над Одессой после взрыва поднялся дым

Сообщается о попадании в один из объектов инфраструктуры

В понедельник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. По предварительным данным, ракеты попали по известному инфраструктурному объекту.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что перед прилетом в городе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут после этого был слышен первый взрыв, затем прогремел второй. Над местом ракетного удара навис столб дыма.

После этого в местных каналах сообщили, что вражеская ракета попала в известный в Одессе объект инфраструктуры. Место прилета не сообщается по известным причинам.

Впоследствии в Оперативном командовании "Юг" уточнили, что, в частности, повреждено одно из религиозных сооружений.

В Одесской ОВА сообщили, что в результате атаки вражеской армии есть погибшие и раненные.

"Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!", — написал глава ОВА Максим Марченко.

Следует отметить, что около 14:00 2 мая россияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Вражеская армия выпустила сразу 3 ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Захватчики для атаки применили противокорабельный комплекс "Бастион" и попали из него во взлетно-посадочную полосу аэропорта Одессы. К счастью, никто не пострадал. Также известно, что ракеты были запущены из временно оккупированного Крыма.

Теги:
#Украина #Одесса #Россия #Война #Взрывы
Над Одессой после взрыва поднялся дым
Одесса
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