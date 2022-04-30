Россияне снова ударили ракетами по Одессе: поврежден аэропорт
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Жители города видели дым и говорят о пролетах авиации
В Одессе прогремело несколько взрывов, по предварительной информации, по городу прилетели три ракеты.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
"По Одессе нанесен удар, предположительно баллистическими ракетами", — информирует телеграм-канал "Одесса сейчас".
Что касается авиации, пролеты которой слышали местные жители, то авторы сообщества отмечают, что скорее всего это были украинские самолеты и призвали не фотографировать их.
Стоит отметить, что в городе около 18:00 была объявлена воздушная тревога, которую отменили в 18:30.
Позже спикер Одесской ОГА/ОВА со ссылкой на оперативное командование "Юг" заявил, что ракетный удар был нанесен по взлетной полосе городского аэропорта, что привело к ее разрушению
"Ее дальнейшее использование невозможно", — написал он.
Как известно, город уже несколько раз обстреливался россиянами. Например, 23 апреля ракетный удар унес жизни по меньшей мере шести человек.
А 27 апреля россияне дважды нанесли ракетные удары по мосту через Днестровский лиман неподалеку от Белгород-Днестровского.
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