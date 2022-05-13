Курортного сезону не буде – все заміновано: що відбувається на одеських пляжах (фото, відео)
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На одеському узбережжі перебувати небезпечно — все заміновано.
В Одесі зараз сонячна та по-літньому тепла погода і городян тягне на пляжі. Однак, цього літа пляжного сезону не буде. Через повномасштабну російську агресію відпочинок на морському березі небезпечний. Пляжі Одеси та області заміновані.
Як повідомили в Одеській ОВА, на розмінування пляжів на Одещині знадобиться тривалий час. Тому цього року від купань, найімовірніше, доведеться відмовитися. Узбережжя заміноване для того, щоб захистити Одесу та область від можливих спроб ворога висадити морський десант.
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Кореспондент "Телеграфу" побував в Одесі та подивився, що відбувається на Чорноморському узбережжі.
Для інформування населення на території пляжів Одеси встановлено таблички щодо небезпеки. Городян та гостей міста наполегливо просять не відвідувати пляжі.
Дійсно всі пірси і пляжі безлюдні, до моря неможливо пройти.
З фото та відео видно, що деякі одесити все ж таки засмагають, але в тих місцях де це безпечно. Також рибалки шукають місця для риболовлі.
Хоч на вулицях Одеси зараз і малолюдно, але все ж таки небагатьох бажаючих можна зустріти на набережній. Люди відпочивають у безпечних місцях та насолоджуються теплою погодою.
Ну вулицях продають такі патріотичні чашки із зображенням Зеленського, Кіма, Арестовича, а також із серії "Російський військовий корабель".
Будемо сподіватися, що війна незабаром закінчиться, всі пляжі розмінують і місто знову прийматиме гостей.
Фото: Ян Доброносов
Зазначимо, що російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати Одесу та область ракетами.
9 травня по Одесі випустили 7 ракет, деякі з них були гіперзвуковими типу "Кинжал", потрапили до торгового центру та складу готової продукції, що не мала відношення до військової сфери. Загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.
8 травня росіяни випустили по Одесі три ракети. Одну ракету збила протиповітряна оборона, а дві інші потрапили до житлового району та зруйнували зону відпочинку.
2 травня російські окупанти випустили по місту дві ракети. Обидві потрапили по інфраструктурним об’єктам міста.