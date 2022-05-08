Росіяни обстріляли Одесу: наслідки "прильотів" ворожих ракет показали на фото та відео
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Шість населених пунктів у області залишились без електропостачання
У неділю, 8 травня, російські окупанти продовжили ракетні обстріли по Одесі — у місті за день звуки вибухів чули кілька разів. З'ясувалося, що остання черга ракет прилетіла з боку Чорного моря.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на ОК "Південь".
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Зазначається, що 3 ракети по Одесі росіяни випустили близько 16:20. Одну ракету збила протиповітряна оборона, а дві інші потрапили у житловий район Одеси та зруйнували зону відпочинку.
На місці влучання виникла пожежа, яка розповсюдилася на площу 15 квадратних метрів. Її ліквідували силами 15 рятувальників та 4 пожежних машин. Розбір завалів на площі 300 квадратів триває.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Згодом ці атаки прокоментував голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Місцеві ЗМІ показали на фото наслідки прильоту ворожої ракети по житловому кварталу Одеси.
(Фото: Суспільне)
Своєю чергою об'єднаний координаційний пресцентр сил Оборони Півдня України показали відеокадри з місця "прильоту" ворожої ракети.
Варто зазначити, що у Болградському районі Одещини ворог ворожа ракета зруйнувала підстанцію. Внаслідок цього у шести населених пунктах зникло світло. В регіоні також пошкоджено інші цивільні об'єкти та інфраструктуру. Наразі невідомо, коли зможуть відновити електропостачання у всіх містах.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за поточну добу російські окупанти обстрілюють Одесу вже втретє. Про перші вибухи повідомлялося близько 1 ночі, ще один вибух прогримів близько 12:50 вдень, а третій раз близько 16:10 8 травня було чути декілька вибухів з різних частин міста. Тоді зазначалося, що працює ППО, однак "прильотів" по об'єктах інфраструктури також уникнути не вдалося. Про жертв та постраждалих не йшлося.
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