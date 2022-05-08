Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за 8 травня

Україна відбиває російське вторгнення 74 дні. Українські воїни ведуть важкі бої на півдні та сході країни, не просто стримуючи тиск росіян, а й на деяких напрямках відвойовуючи окуповані населені пункти. У відповідь російські окупаційні війська підривають мости, продовжують обстрілювати ракетами і бомбардувати українські міста, вбиваючи і ранячи мирних жителів, дітей.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 8 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За суботу, 7 травня, на Донецькому та Луганському напрямках українські воїни відбили 9 атак росіян, знищили:

19 танків;

20 одиниць бойової броньованої техніки;

4 спеціальні броньовані автомобілі;

1 одиницю спеціальної інженерної техніки;

6 автомобілів ворога.

Підрозділи ППО у небі українського Донбасу збили:

один ворожий ударний вертоліт Мі-28Н;

6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 5 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 71: росіяни б’ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець".

Інформація про події в Україні за 6 травня доступна у трансляції: "Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних".

Ознайомитися з новинами за 7 травня можна у матеріалі: "Війна – день 73: росіяни готуються до 9 травня, а світ попереджає путіна про наслідки".