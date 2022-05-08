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В Україну несподівано приїхав ще один світовий лідер: фото

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Джастін Трюдо в Ірпені Новина оновлена 08 травня 2022, 17:39
Джастін Трюдо в Ірпені

В Україну прибув ще один високопоставлений гість

Прем’єр Канади Джастін Трюдо здійснив несподіваний візит до Київської області та побував у зруйнованому окупантами Ірпені.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку міський голова Олександр Маркушин.

"Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити весь той жах, який вчинили з нашим містом російські окупанти", — сказав мер.

За його словами, прем’єр Канади був шокований, оскільки особисто побачив, що росіяни знищили не лише військові об’єкти, а й будинки пересічних мешканців міста.

Також Маркушин подякував Трюдо за підтримку України та висловив сподівання, що його країна за підтримки діаспори допоможе відновити зруйновані об’єкти інфраструктури у місті.

"З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україну з несподіваним візитом прибула перша леді США Джилл Байден, яка на Закарпатті зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.

Тим часом у київському метро так само несподівано дали концерт знамениті музиканти Боно та Едж з ірландського гурту U2, які виступили разом із солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополем.

Теги:
#Канада #Ірпінь #Джастін Трюдо
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