В Україну несподівано приїхав ще один світовий лідер: фото

В Україну прибув ще один високопоставлений гість

Прем’єр Канади Джастін Трюдо здійснив несподіваний візит до Київської області та побував у зруйнованому окупантами Ірпені.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку міський голова Олександр Маркушин.

"Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити весь той жах, який вчинили з нашим містом російські окупанти", — сказав мер.

За його словами, прем’єр Канади був шокований, оскільки особисто побачив, що росіяни знищили не лише військові об’єкти, а й будинки пересічних мешканців міста.

Також Маркушин подякував Трюдо за підтримку України та висловив сподівання, що його країна за підтримки діаспори допоможе відновити зруйновані об’єкти інфраструктури у місті.

"З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україну з несподіваним візитом прибула перша леді США Джилл Байден, яка на Закарпатті зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.

Тим часом у київському метро так само несподівано дали концерт знамениті музиканти Боно та Едж з ірландського гурту U2, які виступили разом із солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополем.