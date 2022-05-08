Укр

В Украину неожиданно приехал еще один мировой лидер: фото

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Джастин Трюдо в Ирпене Новость обновлена 08 мая 2022, 17:39
Джастин Трюдо в Ирпене

В Украину прибыл еще один высокопоставленный гость

Премьер Канады Джастин Трюдо совершил неожиданный визит в Киевскую область и побывал в разрушенном оккупантами Ирпене.

Об этом сообщил в своем Фейсбук городской глава Александр Маркушин.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты", — сказал мэр.

По его словам, премьер Канады был шокирован, поскольку лично увидел, что россияне уничтожили не только военные объекты, но и дома простых жителей города.

Также Маркушин поблагодарил Трюдо за поддержку Украины и выразил надежду, что его страна при поддержке диаспоры поможет восстановить разрушенные объекты инфраструктуры в городе.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее в Украину с неожиданным визитом прибыла первая леди США Джилл Байден, которая на Закарпатье встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Тем временем, в киевском метро так же неожиданно дали концерт знаменитые музыканты Боно и Эдж из ирландской группы U2, которые выступили вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей

Теги:
#Канада #Ирпень #Джастин Трюдо
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