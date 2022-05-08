В Украину неожиданно приехал еще один мировой лидер: фото
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В Украину прибыл еще один высокопоставленный гость
Премьер Канады Джастин Трюдо совершил неожиданный визит в Киевскую область и побывал в разрушенном оккупантами Ирпене.
Об этом сообщил в своем Фейсбук городской глава Александр Маркушин.
"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты", — сказал мэр.
По его словам, премьер Канады был шокирован, поскольку лично увидел, что россияне уничтожили не только военные объекты, но и дома простых жителей города.
Также Маркушин поблагодарил Трюдо за поддержку Украины и выразил надежду, что его страна при поддержке диаспоры поможет восстановить разрушенные объекты инфраструктуры в городе.
"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", — сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее в Украину с неожиданным визитом прибыла первая леди США Джилл Байден, которая на Закарпатье встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.
Тем временем, в киевском метро так же неожиданно дали концерт знаменитые музыканты Боно и Эдж из ирландской группы U2, которые выступили вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей
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