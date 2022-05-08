Жена Байдена посетила Украину с необъявленным визитом: появились видео и детали

Первая леди США встретилась также с внутриперемещенными украинцами

В воскресенье, 8 мая, в Украину с неофициальным визитом прибыла первая леди США Джилл Байден. Жена американского лидера посетила Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской и внутриперемещенными лицами.

Об этом сообщили в официальном аккаунте Госдепартамента США.

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Известно, что первые леди Украины и США вместе посетили одну из школ Ужгорода, где проживают вынужденные переселенцы из других городов Украины.

Визит Джилл Байден на Закарпатье не был официальным, однако здесь ее встретила первая леди Украины Елена Зеленская. К слову, Джилл Байден подарила ей цветы.

Известно, что накануне Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Словакии. Там первая леди США перед Днем матери встретилась с украинками, вынужденными вместе с детьми покинуть страну и скрываться от войны в стране-соседке.

На визит жены Джо Байдена в Украину отреагировал также нардеп Алексей Гончаренко, отметив значимость этого события.

"Визиты таких людей, как Джилл Байден, привлекают невероятно много внимания к войне в Украине и тому, как страдают наши люди из-за нее. Надеемся, первой леди США понравилось в Украине, несмотря на напряженную ситуацию даже на западе страны", — написал народный избранник.

Напомним, что 9 мая американский президент Джо Байден подпишет ленд-лиз для Украины, который Конгресс США одобрил 28 апреля. Это позволит передавать или предоставлять в аренду Украине военное оборудование и технику по упрощенной процедуре. "Телеграф" ранее писал о том, как это работает и сможет ли повлиять на исход войны Украины против россии.