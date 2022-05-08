В Киеве выступили Боно и Эдж из U2 (видео)

Легендарные музыканты "зажигают" на станции метро "Хрещатик" в месте с Тарасом Тополею ("Антитела")

Украинская музыка запомнит этот год фантастическими коллаборациями наших и мировых звезд. В воскресенье, 8 мая, знаменитые музыканты Боно и Эдж из ирландской группы U2 выступают на станции метро "Хрещатик". К ним присоединился и солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Видео с мини-концерта украинцы делятся в Телеграм-каналах.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Таким образом артисты решили поддержать Украину в развязанной россией войне. Приезд музыкантов из U2 стал такой же неожиданностью, как и приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов.

Боно и Эдж спели для украинцев Stand by Ukraine.

Что известно о группе U2

U2 – ирландская рок-группа, мировой рекордсмен по количеству полученных "Грэмми" (22 статуэтки по данным 2018 года). На ее счету продажа более 170 млн копий своих альбомов и 22 место в списке "100 величайших исполнителей всех времен" по версии популярного журнала Rolling Stone.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская группа "Антитела" записала совместную песню с британским певцом Эдом Шираном.