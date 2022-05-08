У Києві виступили Боно та Едж із U2 (відео)

Легендарні музиканти "запалюють" на станції метро "Хрещатик" разом з Тарасом Тополею ("Антитіла")

Українська музика запам'ятає цей рік фантастичними колабораціями наших та світових зірок. У неділю, 8 травня, знамениті музиканти Боно та Едж із ірландської U2 виступають на станції метро "Хрещатик". До них приєднався і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Відео із мініконцерту українці діляться у Телеграм-каналах.

Чому росії не виграти війну проти України?

У такий спосіб артисти вирішили підтримати Україну у розв'язаній росією війні. Приїзд музикантів ыз U2 став такою самою несподіванкою, як і приїзд голлівудської актриси Анджеліни Джолі до Львова.

Боно та Едж заспівали для українців Stand by Ukraine.

Що відомо про групу U2

U2 – ірландський рок-гурт, світовий рекордсмен за кількістю отриманих "Ґреммі" (22 статуетки за даними 2018 року). На його рахунку продаж понад 170 млн копій своїх альбомів та 22 місце у списку "100 найбільших виконавців усіх часів" за версією популярного журналу Rolling Stone.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український гурт "Антитіла" записав спільну пісню з британським співаком Едом Шираном.