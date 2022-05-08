Дружина Байдена відвідала Україну з неоголошеним візитом: з'явилися відео та деталі

Перша леді США зустрілася з внутрішньопереміщеними українцями

У неділю, 8 травня, в Україну з неофіційним візитом прибула перша леді США Джилл Байден. Дружина американського лідера відвідала Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською та внутрішньопереміщеними особами.

Про це повідомили в офіційному акаунті Держдепартаменту США.

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Відомо, що перші леді України та США разом відвідали одну зі шкіл Ужгорода, де зараз проживають вимушені переселенці з інших міст України.

Візит Джилл Байден на Закарпаття не був офіційним, проте тут її зустріла перша леді України Олена Зеленська. До речі, Джилл Байден подарувала їй квіти.

Відомо, що напередодні Джилл Байден мала зустріч з українськими біженцями у Словаччині. Там перша леді США перед Днем матері зустрілася з українками, які вимушені були разом з дітьми покинути країну та переховуватися від війни у країні-сусідці.

На візит дружини Джо Байдена в Україну відреагував також нардеп Олексій Гончаренко, відзначивши важливість цієї події.

"Візити таких людей, як Джилл Байден, привертають неймовірно багато уваги до війни в Україні та тому, як страждають наші люди через неї. Сподіваємось, першій леді США сподобалось в Україні, попри напружену ситуацію навіть на заході країни", — написав народний обранець.

Нагадаємо, що 9 травня американський президент Джо Байден підпише ленд-ліз для України, який Конгрес США схвалив 28 квітня. Це дозволить передавати або надавати в оренду Україні військового обладнання та техніки за спрощеною процедурою. "Телеграф" раніше писав про те, як це працює і чи зможе вплинути на результат війни України проти росії.