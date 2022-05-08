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Випалили з української землі: окупанти обстріляли з вогнеметних систем свої ж позиції

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ТОС-1А "Сонцепек" Новина оновлена 08 травня 2022, 18:29
ТОС-1А "Сонцепек"

Скільки окупантів загинули внаслідок "дружнього вогню" не повідомляється

На Запорізькому напрямку російські окупанти пустили в дію важкі вогнеметні системи "Солнцепек" та обстріляли з них власні позиції.

Про це проінформувала пресслужба 97 піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ у своєму Фейсбуку.

"Керівництво 97 Піхотного батальйону висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня 2022 року, використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", застосували її проти своїх позицій і фактично випалили рашистських окупантів з українських земель", — говориться в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що українські військові всіляко схвалюють та підтримують такі дії російських окупантів, але закликають їх знищувати себе десь на території росії, оскільки в Україні їм не раді.

ТОС-1А "Солнцепек" є системою залпового вогню, призначеної для запуску термобаричних боєприпасів, які ще іноді називають "вакуумними".

Як повідомлялося раніше, у неділю, 8 травня, російські війська знову обстріляли Одесу, через що в місті чули щонайменше два вибухи. За словами президента України Володимира Зеленського всього по області було випущено щонайменше 9 ракет.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
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