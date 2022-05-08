"Ось таке примирення": Зеленський про цинізм армії рф на день 8 травня

Президент розкритикував окупантів за ракетні обстріли Одеської області

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста навіть у День пам’яті та примирення, який щорічно відзначається 8 травня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із прем’єром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Я окреслив цинізм того, що відбувається, — дев’ять прильотів по Одеському регіону 8 числа на День пам’яті та примирення. Ось таке примирення і така пам’ять про боротьбу з нацизмом", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 7 травня російська стратегічна авіація випустила по Одесі шість ракет, частина з яких завдала пошкодження міській інфраструктурі.

Станом на 8 травня ситуація в області залишається напруженою, а, крім небезпеки прильотів з боку моря, також фіксується напруженість у невизнаному Придністров’ї. Зокрема угруповання "ПМР" перебувають у постійній бойовій готовності разом із розміщеними там підрозділами російської регулярної армії.

Нагадаємо, 8 травня у День пам’яті та примирення Зеленський записав відеозвернення, в якому порівняв російського диктатора володимира путіна з Адольфом Гітлером та натякнув тому, що бункер його не врятує.